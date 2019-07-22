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РИА Новости

Арбитраж ХМАО отказался признавать "ЮТэйр" банкротом

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРейс авиакомпании Utair
Рейс авиакомпании Utair
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рейс авиакомпании Utair. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал второму из четырех контрагентов, заявивших о требованиях к авиакомпании "ЮТэйр", в рамках производства о банкротстве перевозчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В марте "Юган-Юнион Кард", "Гидпромэнергострой", "Флеш лайт капитал" и "Интер" направили заявления о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр" в Арбитражный суд Югры. Суммы, указанные в требованиях, составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство. Заявление первого из четырех контрагентов суд рассмотрел в июне. Представитель перевозчика предоставила на заседании подтверждение зачисления средств на счет "Флеш лайт капитал", после чего судья оставил заявление без рассмотрения, а также отказал во введении наблюдения в отношении авиакомпании.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair в новой ливрее в ангаре аэропорта Внуково. 31 октября 2017
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В середине июля рассматривалось заявление "Юган-Юнион кард". Представители "ЮТэйр" попросили суд приобщить к делу ходатайство, не озвучивая его содержание. При этом представитель заявителя подчеркнул, что ему необходимо проконсультироваться с юристами в связи с данным ходатайством, из-за чего судья объявил перерыв до 22 июля.
"Юган-Юнион кард" отказано (в признании должника банкротом - ред.)", - сказали в пресс-службе суда в понедельник.
Дату следующего заседания, где будет рассматриваться очередное заявление в рамках производства, в Арбитражном суде Югры пообещали озвучить позже.
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