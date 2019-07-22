Арбитраж ХМАО отказался признавать "ЮТэйр" банкротом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал второму из четырех контрагентов, заявивших о требованиях к авиакомпании "ЮТэйр", в рамках производства о банкротстве перевозчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В марте "Юган-Юнион Кард", "Гидпромэнергострой", "Флеш лайт капитал" и "Интер" направили заявления о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр" в Арбитражный суд Югры. Суммы, указанные в требованиях, составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство. Заявление первого из четырех контрагентов суд рассмотрел в июне. Представитель перевозчика предоставила на заседании подтверждение зачисления средств на счет "Флеш лайт капитал", после чего судья оставил заявление без рассмотрения, а также отказал во введении наблюдения в отношении авиакомпании.

В середине июля рассматривалось заявление "Юган-Юнион кард". Представители "ЮТэйр" попросили суд приобщить к делу ходатайство, не озвучивая его содержание. При этом представитель заявителя подчеркнул, что ему необходимо проконсультироваться с юристами в связи с данным ходатайством, из-за чего судья объявил перерыв до 22 июля.

"Юган-Юнион кард" отказано (в признании должника банкротом - ред.)", - сказали в пресс-службе суда в понедельник.