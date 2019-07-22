Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T14:57Z
https://ria.ru/20190722/1556767163.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Калининградец расстрелял из ружья соседских собак, отомстив за гибель куриц

Вчера, 14:57
673
КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными в отношении жителя Калининграда, который, по версии следствия, расстрелял из охотничьего ружья соседских собак за то, что они загрызли принадлежащих ему куриц, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Предварительно установлено, что 41-летний житель поселка имени Александра Космодемьянского на окраине Калининграда из охотничьего ружья стрелял по двум собакам своего соседа. Как выяснили участковые, подозреваемый обвинил соседских собак в гибели принадлежащих ему 18 куриц. Он уговорил владельца привязать собак, после чего выстрелил по ним. В результате одной из дворняг оторвало ухо, у второй оказалась прострелена нога.
"Дознаватели ОМВД России по Центральному району возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. В настоящее время животные помещены в приют. Проверка по данному факту продолжается", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой - до трех лет лишения свободы.
В конце 2017 года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.
Бездомные собаки
11 июля, 17:56
В комитете Госдумы не согласны с расширением списка опасных пород собак
8215138
Обсудить 1
МВД РФКалининградПроисшествия
Рекомендуем
Мэр Саратова потребовал уволить сотрудников детсада, откуда сбежали дети
РИА
Новости
Житель Владимирской области получил 15 лет колонии за развращение в соцсети
Мария и Татьяна Герцуски, пропавшие в Мюнхене
Пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, считает полиция
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Лента
новостей
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР
Под Калугой продавец магазина сломала челюсть оскорбившему ее покупателю
В Барселоне задержали четвертого подозреваемого в изнасиловании россиянки
Ливийский военный самолет с боекомплектом сел на шоссе на юге Туниса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Бойся своих желаний": Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду
Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети Вконтакте Мария Мотузная на заседании Индустриального районного суда Барнаула. 15 августа 2018
Студентка, которую судили за мемы, получит сто тысяч рублей компенсации
Здание Московского городского суда
Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Стоп-кадр видео убегающего от полиции человек в ростовом костюме динозавра
Погоня британских полицейских за "динозавром" попала на видео
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
Лента новостейМолния