Калининградец расстрелял из ружья соседских собак, отомстив за гибель куриц

КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными в отношении жителя Калининграда, который, по версии следствия, расстрелял из охотничьего ружья соседских собак за то, что они загрызли принадлежащих ему куриц, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Предварительно установлено, что 41-летний житель поселка имени Александра Космодемьянского на окраине Калининграда из охотничьего ружья стрелял по двум собакам своего соседа. Как выяснили участковые, подозреваемый обвинил соседских собак в гибели принадлежащих ему 18 куриц. Он уговорил владельца привязать собак, после чего выстрелил по ним. В результате одной из дворняг оторвало ухо, у второй оказалась прострелена нога.

"Дознаватели ОМВД России по Центральному району возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. В настоящее время животные помещены в приют. Проверка по данному факту продолжается", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой - до трех лет лишения свободы.