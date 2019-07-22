В ЛНР обвинили силовиков в размещении огневых позиций в жилых домах

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении огневых минометных позиций в жилых домах.
"В районе населенного пункта Станица Луганская выявлены огневые позиции трех минометных расчетов 2Б9 "Василек" калибром 82 миллиметра. размещенные на территории жилого домовладения", - заявил на брифинге Осадчий.
Он уточнил, что размещение данного вооружения близ линии соприкосновения нарушает минские договоренности. По словам Осадчего, "с целью сокрытия размещения данного вооружения, силами маневренной группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС Украины осуществляется подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".
"Факты глушения БПЛА ОБСЕ подробно отражены в отчете СММ", - добавил Осадчий.