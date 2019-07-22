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РИА Новости

Мэр Саратова потребовал уволить сотрудников детсада, откуда сбежали дети

Вчера, 14:50
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САРАТОВ, 22 июл – РИА Новости. Глава Саратова Михаил Исаев потребовал уволить заведующую детсада №174, ее заместителя и воспитателя после того, как двое детей беспрепятственно покинули учреждение.
По данным администрации Заводского района Саратова, в пятницу двое детей самовольно покинули территорию детского сада №174, только спустя более двух часов их без сопровождения взрослых нашли полицейские и вернули родителям. Администрация района со ссылкой на и.о. заведующей детсада уточняет, что воспитатель обнаружила отсутствие детей только тогда, когда за одним из детей пришла бабушка. Власти района начали проверку.
"Обращаясь к районной администрации, хочу сказать: нужно не просто провести проверку по факту случившего, должны быть приняты меры, жесткие и безотлагательные. Требую, чтобы все виновные были уволены – воспитатель, исполняющая обязанности заведующей и сама заведующая, оставившая вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника", - написал Исаев в понедельник в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что заместителю главы районной администрации по социальной сфере и начальнику отдела образования администрации района должны быть объявлены выговоры.
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"Приводя детей в образовательные учреждения, родители должны быть уверены в том, что их сыновья и дочери находятся в безопасности и под постоянным присмотром. Ситуация, произошедшая в детском саду №174, не поддается никаким объяснениям", - подчеркнул мэр.
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Михаил ИсаевСаратовПроисшествия
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