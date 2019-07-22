Мэр Саратова потребовал уволить сотрудников детсада, откуда сбежали дети

САРАТОВ, 22 июл – РИА Новости. Глава Саратова Михаил Исаев потребовал уволить заведующую детсада №174, ее заместителя и воспитателя после того, как двое детей беспрепятственно покинули учреждение.

По данным администрации Заводского района Саратова, в пятницу двое детей самовольно покинули территорию детского сада №174, только спустя более двух часов их без сопровождения взрослых нашли полицейские и вернули родителям. Администрация района со ссылкой на и.о. заведующей детсада уточняет, что воспитатель обнаружила отсутствие детей только тогда, когда за одним из детей пришла бабушка. Власти района начали проверку.

"Обращаясь к районной администрации, хочу сказать: нужно не просто провести проверку по факту случившего, должны быть приняты меры, жесткие и безотлагательные. Требую, чтобы все виновные были уволены – воспитатель, исполняющая обязанности заведующей и сама заведующая, оставившая вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника", - написал Исаев в понедельник в своем аккаунте в Instagram

Он отметил, что заместителю главы районной администрации по социальной сфере и начальнику отдела образования администрации района должны быть объявлены выговоры.