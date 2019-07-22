В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Хама – четыре, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Идлиб - один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Туэм провинции Хама и в районе Хайй-эль-Калласа населенного пункта Алеппо выдано по 500 продовольственных наборов весом 2,42 тонны.