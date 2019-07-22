Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T14:47Z
https://ria.ru/20190722/1556766517.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации

Вчера, 14:47
118
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Хама – четыре, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Идлиб - один", - говорится в сообщении.
Герб на ограде здания Министерства обороны России
Вчера, 13:38
В Минобороны опровергли сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Туэм провинции Хама и в районе Хайй-эль-Калласа населенного пункта Алеппо выдано по 500 продовольственных наборов весом 2,42 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2535. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
001000
Обсудить 0
Война в СирииВ мире
Рекомендуем
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
РИА
Новости
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Эксперт назвал Brexit без сделки единственным вариантом для Лондона
В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ
Липы на Тверской улице в Москве
Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
Лента
новостей
Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Ливане остаются не менее 1,6 миллиона беженцев из Сирии
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки более 70% протоколов
В Сирии четыре человека пострадали при обстреле города террористами
Московские композиты применены для защиты элементов тепловозов РЖД
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
В сирийской провинции Хама в результате обстрела погибли семь человек
Члены Центральной избирательной комиссии Украины во время оглашения промежуточных результатов парламентских выборов. 22 июля 2019 года
В партии Бойко заявили о победе на выборах в Донецкой и Луганской области
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Партия "Слуга народа" обжалует результаты выборов в десяти округах
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Китай призвал страны Персидского залива решать конфликты путем диалога
Здание Московского городского суда
Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
Венецианский кинофестиваль закроет эротический фильм с Миком Джаггером
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
Лента новостейМолния