Медведев призвал активнее сертифицировать сельхозпродукцию для экспорта

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019

СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская область), 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции призвал более активно работать над ее сертификацией.

Это необходимо, чтобы у стран-импортеров не возникало "вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров", отметил глава правительства.

Медведев напомнил, что экспортные ветеринарные сертификаты согласовывает Россельхознадзор.

По словам премьера, сейчас в реестр экспортеров включены свыше четырех тысяч российских предприятий, которые могут поставлять свою продукцию более чем в 80 стран.

"Есть предложения по корректировке ряда нормативных документов, включая подготовку единой методики учета места происхождения для продукции, которая производится на экспорт, и о процедуре выдачи так называемого сертификата здоровья, который необходим для реализации сельхозтоваров на территории целого ряда стран". Дмитрий Медведев

Медведев подчеркнул, что задачи продовольственной безопасности в целом по стране решены.