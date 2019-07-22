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РИА Новости

Медведев призвал активнее сертифицировать сельхозпродукцию для экспорта

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская область), 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции призвал более активно работать над ее сертификацией.
Это необходимо, чтобы у стран-импортеров не возникало "вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров", отметил глава правительства.
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Медведев напомнил, что экспортные ветеринарные сертификаты согласовывает Россельхознадзор.
По словам премьера, сейчас в реестр экспортеров включены свыше четырех тысяч российских предприятий, которые могут поставлять свою продукцию более чем в 80 стран.
"Есть предложения по корректировке ряда нормативных документов, включая подготовку единой методики учета места происхождения для продукции, которая производится на экспорт, и о процедуре выдачи так называемого сертификата здоровья, который необходим для реализации сельхозтоваров на территории целого ряда стран".
Дмитрий Медведев
Медведев подчеркнул, что задачи продовольственной безопасности в целом по стране решены.
"Сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки", — заключил премьер.
Дом Правительства Российской Федерации
22 июня, 09:45
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