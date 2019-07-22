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РИА Новости

Источник: постпред Аргентины в Вене может занять пост гендиректора МАГАТЭ

Вчера, 14:35
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси может занять пост гендиректора МАГАТЭ, сообщил в понедельник РИА Новости дипломатический источник в Вене.
Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщил в понедельник секретариат агентства. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.
"Пока есть информация о кандидатуре Рафаэля Гросси", - сообщил источник.
По правилам, любое государство МАГАТЭ вправе выдвинуть своего кандидата.
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