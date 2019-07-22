Источник: постпред Аргентины в Вене может занять пост гендиректора МАГАТЭ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси может занять пост гендиректора МАГАТЭ, сообщил в понедельник РИА Новости дипломатический источник в Вене.
Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщил в понедельник секретариат агентства. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.
"Пока есть информация о кандидатуре Рафаэля Гросси", - сообщил источник.
По правилам, любое государство МАГАТЭ вправе выдвинуть своего кандидата.
Вчера, 11:41О нем сохранится добрая память. Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоСкончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. О его заслугах рассказал в эфире радио Sputnik директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.