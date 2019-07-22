Источник: постпред Аргентины в Вене может занять пост гендиректора МАГАТЭ

О нем сохранится добрая память. Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано Скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. О его заслугах рассказал в эфире радио Sputnik директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.