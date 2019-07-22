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РИА Новости
Тюменская область

Тюменских учителей, подготовивших стобалльников по ЕГЭ, премируют

Вчера, 14:29
24
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольница перед началом единого государственного экзамена
Школьница перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Единовременное денежное поощрение в размере ста тысяч рублей получат 46 учителей Тюменской области, подготовивших стобалльников ЕГЭ в 2019 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Распоряжение о выделении средств на выплаты педагогам подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства. Впервые в Тюменской области денежной премией в размере 100 тысяч рублей поощряли учителей в 2017 году. В нынешнем году премируют 46 педагогов, в прошлом году их было – 28", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, в 2019 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрали 64 выпускника из 27 образовательных организаций 10 муниципалитетов области, при этом, пять ребят стали 200-балльниками, набрав 100 баллов по 2 предметам.
Также в этом году увеличилось число ребят, получивших сто баллов по физике, математике, географии и химии. Кроме того, регион всегда отличался высоким показателем по русскому языку.
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"Будущее региона связано с будущим молодого поколения. И здесь самое главное, образование. С каждым годом растет ценность интеллектуального ресурса. У нас очень много талантливых детей. Задача региональной власти – создавать условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал и успешно применять полученные знания здесь, в Тюменской области", – сказал глава региона Александр Моор.
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