Тюменских учителей, подготовивших стобалльников по ЕГЭ, премируют

ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Единовременное денежное поощрение в размере ста тысяч рублей получат 46 учителей Тюменской области, подготовивших стобалльников ЕГЭ в 2019 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Распоряжение о выделении средств на выплаты педагогам подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства. Впервые в Тюменской области денежной премией в размере 100 тысяч рублей поощряли учителей в 2017 году. В нынешнем году премируют 46 педагогов, в прошлом году их было – 28", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, в 2019 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрали 64 выпускника из 27 образовательных организаций 10 муниципалитетов области, при этом, пять ребят стали 200-балльниками, набрав 100 баллов по 2 предметам.

Также в этом году увеличилось число ребят, получивших сто баллов по физике, математике, географии и химии. Кроме того, регион всегда отличался высоким показателем по русскому языку.