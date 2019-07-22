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РИА Новости

Ростех в 2018 году выполнил гособоронзаказ на 99,6%

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. 22 июля 2019
Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 22 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" выполнила гособоронзаказ на 99,6%, что выше, чем в среднем по стране, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, представляя годовой отчет президенту России Владимиру Путину.
"За 2018 год предприятиям "Ростеха" удалось добиться неплохих результатов и в сфере гособоронзаказа, и военно-технического сотрудничества, и диверсификации оборонных предприятий. Уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями корпорации составил 99,6 процента. Это выше, чем средний уровень по стране, – он колеблется от 97 до 98 процентов", - сказал он.
Слова Чемезова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
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РостехСергей ЧемезовБезопасность
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