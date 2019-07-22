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РИА Новости

В Якутии задержали мужчину, разгромившего местный музей

Вчера, 14:20
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ЯКУТСК, 22 июл – РИА Новости. Полицейские в Якутске задержали местного жителя, который в один день украл мобильный телефон, разгромил местный музей, угнал автомобиль и совершил на нем пьяное ДТП, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
В ходе доследственной проверки полицейскими было установлено, что 23-летний подозреваемый в день происшествия распивал алкогольные напитки, после чего направился в один из магазинов, где похитил сотовый телефон продавца.
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"На этом злоумышленник не остановился и решил наведаться в один из музеев города. Разбив окно на втором этаже здания, он проник внутрь. До прихода охранника злоумышленник успел разбить витрины, а также повредить ценные экспонаты. Нанесенный ущерб составил 1 миллион 797 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Убегая от охранников, молодой человек обнаружил припаркованную рядом с музеем автомашину, у которой в замке зажигания были оставлены ключи. Он угнал ее, но позже совершил ДТП.
При задержании полицейские изъяли у него похищенный мобильник.
"Возбуждены уголовные дела по ст. 158 "Кража", ст. 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", ст. 166 "Неправомерное завладение автомобилем" УК РФ", - сообщили в ведомстве.
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