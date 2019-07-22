При пожаре на украинском судне у берегов Мавритании погиб матрос

"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом районе. Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец" на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции", - говорится в сообщении.