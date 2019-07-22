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РИА Новости

При пожаре на украинском судне у берегов Мавритании погиб матрос

Вчера, 14:14
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Украинский океанский траулер "Иван Голубец" третий день горит у берегов Мавритании, погиб моторист, сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на членов экипажа судна.
Пожар вспыхнул в субботу в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".
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В момент возгорания на борту судна находились 90 человек - граждане Украины и России.
"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом районе. Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец" на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в результате пожара есть пострадавшие, однако их число не называется.
В настоящее время в государственной собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".
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