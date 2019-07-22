Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью

Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017

БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым послом РФ Александром Боцан-Харченко назвал большой честью для себя приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву.

Боцан-Харченко в понедельник вручил сербскому президенту верительные грамоты. Для встречи российского посла перед правительственным комплексом "Палата Сербия" была расстелена красная дорожка и построен почетный караул гвардейцев. После приветствия и вручения грамот глава диппредставительства РФ и сербский лидер провели встречу за закрытыми дверями. Российский дипломат передал Вучичу приглашение президента РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года.

"Президент Вучич сказал, что это представляет огромную честь для него лично и для сербского народа, который страшно мучился под фашистским сапогом и который храбро ему противостоял вместе с русским народом и другими народами-борцами за свободу", - сообщила администрация сербского лидера.

Президент Сербии также ожидает, что две страны используют импульс в укреплении сотрудничества, "который придал визит президента Путина через реализацию конкретных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры и высоких технологий".