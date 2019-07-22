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РИА Новости

Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017
Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым послом РФ Александром Боцан-Харченко назвал большой честью для себя приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву.
Боцан-Харченко в понедельник вручил сербскому президенту верительные грамоты. Для встречи российского посла перед правительственным комплексом "Палата Сербия" была расстелена красная дорожка и построен почетный караул гвардейцев. После приветствия и вручения грамот глава диппредставительства РФ и сербский лидер провели встречу за закрытыми дверями. Российский дипломат передал Вучичу приглашение президента РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года.
"Президент Вучич сказал, что это представляет огромную честь для него лично и для сербского народа, который страшно мучился под фашистским сапогом и который храбро ему противостоял вместе с русским народом и другими народами-борцами за свободу", - сообщила администрация сербского лидера.
Президент Сербии также ожидает, что две страны используют импульс в укреплении сотрудничества, "который придал визит президента Путина через реализацию конкретных проектов в области энергетики, транспортной инфраструктуры и высоких технологий".
Ранее Вучич написал в Twitter, что Сербия гордится близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче.
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