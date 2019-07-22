Медведев посетил комбикормовый завод и осмотрел элеватор в Курской области

КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Центральный федеральный округ посетил комбикормовый завод и осмотрел элеватор в Курской области.
Премьер в понедельник прибыл в Курскую область. Как ожидается, в рамках поездки Медведев также посетит Курский мясоперерабатывающий завод, где проведёт совещание о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, он проведет рабочую встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
Сначала Медведев посетил предприятие "Комби-Линец", которое входит в группу компаний "Агропромкомплектация". Предприятие представляет собой комбикормовый завод и элеватор.
Директор филиала "Комби-Линец" Виктор Мищенко рассказал Медведеву о работе предприятия. По его словам, уборка урожая началась две недели назад.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Премьер ознакомился с ходом работ по уборке зерновых культур. Он посмотрел на работу зерноуборочных комбайнов и как происходит выгрузка зерна.
"Техника очень хорошая. Передовое хозяйство", - сказал Медведев.
После этого премьер пообщался с водителями комбайнов. Он спросил их, вовремя ли поступает зарплата и устраивает ли техника, на которой они работают. Комбайнеры ответили утвердительно.
"Погода неплохая, виды на урожай хорошие. От вашего труда сейчас очень многое зависит, очень на вас рассчитываем", - сказал Медведев.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев общается с комбайнерами во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Дмитрий Медведев общается с комбайнерами во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
"Техника хорошая, специально залезать не буду. Там внутри все хорошо, работать можно. Если условия есть, значит надо трудиться. Сейчас как раз самая страда", - добавил премьер.
Проектная мощность завода - 118 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год. Элеваторная часть рассчитана на единовременное хранение 150 тысяч тонн зёрна. Плановая мощность по сушке зёрна – 300 тонн в час.
Комбикормовый завод является вторым предприятием по производству комбикормов "Агропромкомплектации" в Курской области. Этот завод позволяет полностью обеспечить потребности животноводческих хозяйств "Агропромкомплектация" в регионе в гранулированных комбикормах. На заводе установлено оборудование российского производства. Завод также оснащён линией по производству престартерных кормов для молодняка, что является его особенностью.
В целях реализации стратегии региона для завода установлен режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, действуют льготы по налогу на имущество. Кроме того, действует субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Предприятие участвует в стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности и госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.