Медведев посетил комбикормовый завод и осмотрел элеватор в Курской области

Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019

КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Центральный федеральный округ посетил комбикормовый завод и осмотрел элеватор в Курской области.

Премьер в понедельник прибыл в Курскую область. Как ожидается, в рамках поездки Медведев также посетит Курский мясоперерабатывающий завод, где проведёт совещание о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, он проведет рабочую встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

Сначала Медведев посетил предприятие "Комби-Линец", которое входит в группу компаний "Агропромкомплектация". Предприятие представляет собой комбикормовый завод и элеватор.

Директор филиала "Комби-Линец" Виктор Мищенко рассказал Медведеву о работе предприятия. По его словам, уборка урожая началась две недели назад.

Премьер ознакомился с ходом работ по уборке зерновых культур. Он посмотрел на работу зерноуборочных комбайнов и как происходит выгрузка зерна.

"Техника очень хорошая. Передовое хозяйство", - сказал Медведев.

После этого премьер пообщался с водителями комбайнов. Он спросил их, вовремя ли поступает зарплата и устраивает ли техника, на которой они работают. Комбайнеры ответили утвердительно.

"Погода неплохая, виды на урожай хорошие. От вашего труда сейчас очень многое зависит, очень на вас рассчитываем", - сказал Медведев.

"Техника хорошая, специально залезать не буду. Там внутри все хорошо, работать можно. Если условия есть, значит надо трудиться. Сейчас как раз самая страда", - добавил премьер.

Проектная мощность завода - 118 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год. Элеваторная часть рассчитана на единовременное хранение 150 тысяч тонн зёрна. Плановая мощность по сушке зёрна – 300 тонн в час.

Комбикормовый завод является вторым предприятием по производству комбикормов "Агропромкомплектации" в Курской области. Этот завод позволяет полностью обеспечить потребности животноводческих хозяйств "Агропромкомплектация" в регионе в гранулированных комбикормах. На заводе установлено оборудование российского производства. Завод также оснащён линией по производству престартерных кормов для молодняка, что является его особенностью.