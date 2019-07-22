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РИА Новости

Видеомост Москва – Симферополь о создании памятных мест в Крыму

Вчера, 13:55
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26 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Симферополь, посвященный созданию памятных мест на Крымском полуострове.
Участники в Москве:
- Министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА;
- режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ;
- исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр БАРКОВ.

В Симферополе:
- глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.

Участники мероприятия расскажут о новых ключевых проектах Российского военно-исторического общества на Крымском полуострове, посвященных единству нации, а также о формировании общественной площадки для поддержки и обсуждения региональных инициатив, где можно будет предложить свои идеи мемориальных объектов и поучаствовать в творческих конкурсах. Также речь пойдет о программе по созданию новых памятных мест, связанных с военной историей России. Особое внимание будет уделено созданию новых памятных мест в Крыму, который является колыбелью православия и славится своей героической историей.

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