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РИА Новости
Архангельская область

Прокопьева: участие Поморья в госпрограмме по селу должно быть комплексным

Вчера, 13:55
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© Фото : предоставлено о. Михаилом ПетровымАрхангельская область
Архангельская область
© Фото : предоставлено о. Михаилом Петровым
АРХАНГЕЛЬСК, 22 июл – РИА Новости. Власти Поморья всех уровней должны совместно сформировать комплексный набор инициатив для представления на федеральном уровне в целях реализации региональной части новой федеральной госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы, сказала председатель Архангельской областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Прокопьева приняла участие в выездном заседании коллегии регионального министерства АПК и торговли. Заседание, на котором были подведены итоги реализации федеральных программ "Социальное развитие села" и "Устойчивое развитие сельских территорий" в регионе и определены перспективы участия области в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Совещание прошло в Вельске под руководством губернатора Поморья Игоря Орлова.

"У нас появился реальный механизм для развития сельских территорий, позволяющий решать вопросы, которые могут изменить жизнь села к лучшему. Речь идет о строительстве жилья, школ, ФАПов, культурных объектов, дорог, коммуникаций, приобретении нового оборудования. Сегодня самое главное – сформировать набор совместных действий, чтобы заявиться на федеральный уровень со своими инициативами. Но подход должен быть комплексным", – приводятся в сообщении пресс-службы областного Собрания слова Прокопьевой.

Как отмечалось на заседании, за 16 лет объём финансирования села из федерального и регионального бюджетов составил 4,1 миллиарда рублей. Вместе с тем, для достижения минимальных социальных стандартов на селе необходимо свыше 10 миллиардов рублей. Одним из источников финансирования и может стать новая программа комплексного развития сельских территорий", 90% расходов по которой финансируется из федерального бюджета, 10% – из областного, однако это соотношение может быть скорректировано в пользу регионов.
На региональном уровне уже разработан первый блок мероприятий, который включает улучшение жилищных условий, благоустройство площадок под компактную жилищную застройку, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, гранты на поддержку местных инициатив и другие направления. Важным направлением второго блока станет сельская ипотека. При этом реализация программы распространяется не только на сельские населенные пункты, но рабочие поселки и малые города с численностью населения не более 30 тысяч человек. Мероприятия программы могут быть скорректированы с учетом потребностей сельских муниципальных образований.
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Как подчеркнул на заседании губернатор Архангельской области, муниципалитеты должны активно включиться в подготовку программы, при этом речь должна идти не об отдельных проектах соцобъектов или инфраструктуры, а о комплексном планировании. Муниципальным образованиям рекомендовано определить приоритетные населенные пункты (сельские агломерации) и сформировать по ним проекты комплексного развития до 2025 года. На данный момент в Минсельхоз России уже направлено 13 проектов комплексного развития из 5 районов Архангельской области, добавили в пресс-службе.
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