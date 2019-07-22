В Бурятии вынесли приговор членам банды "черных лесорубов"

КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Суд в Бурятии признал виновными в незаконной вырубке леса членов организованной преступной группы и приговорил всех ее участников к реальным срокам лишения свободы - от 2 до 9,5 лет, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По ее данным, незаконная деятельность велась в Кабанском районе республики с апреля 2015 по июнь 2016 годов. В суде установлено, что в апреле 2015 года индивидуальный предприниматель для незаконной рубки леса создал организованную преступную группу из 12 местных жителей, среди которых был мастер леса Кабанского лесхоза.

"Члены группы выполняли отведенные организатором преступления роли, маскируя рубки леса осуществлением законной предпринимательской деятельности... За указанный период преступники совершили 14 незаконных рубок... Ущерб, причиненный государству, составил на сумму более 30,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, организатор преступной группы получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на 3 года, его заместителя суд приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Работник лесхоза осужден к 9 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в сфере лесозаготовительной деятельности сроком на 2 года.

"В отношении остальных 10 участников преступной группы вынесены приговоры с назначением наказания от 2 до 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Все виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск о возмещении ущерба, заявленный республиканским агентством лесного хозяйства, передан судом на разрешение в гражданском порядке", - сообщает ведомство.