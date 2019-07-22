В Коми начали проверку после схода вагонов на Северной железной дороге

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи в Коми начали проверку из-за схода с рельсов 23 железнодорожных вагонов с углем, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода 23 вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в Республике Коми. ЧП привело к задержке движения четырех пассажирских поездов, где находятся более 450 пассажиров, также РЖД предупредили о задержке еще 10 пассажирских поездов из-за происшествия.

"Проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов... В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, а именно нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.