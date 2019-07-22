В МГД предложили оборудовать все автомобили каршеринга детскими креслами

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Московской городской думе предложили оборудовать все автомобили системы каршеринга детскими креслами, независимо от тарифного плана. С данной инициативой выступила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, сообщает агентство городских новостей "Москва"

"Такая услуга не навредила бы, если бы была возможность в каршеринге, неважно в какой ценовой политике, предоставлять кресло. <...> Я считаю, что это как раз говорит об уровне сервиса, когда человек с ребенком может, не задумываясь, воспользоваться каршерингом и получить услугу", – сказала Святенко.

Также председатель комиссии МГД по безопасности отметила, что, как утверждают представители компаний-операторов, в настоящее время прокатные автомобили не оснащают детскими креслами, так как их крадут недобросовестные пользователи каршеринга.

"По словам самих этих компаний, они этого не делают по причине того, что кресла очень активно воруют. И поэтому они не очень понимают, как им обезопасить себя от этого воровства кресел и оснастить, чтобы люди могли пользоваться этими креслами", – заявила Святенко.