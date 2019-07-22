Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:29Z
https://ria.ru/20190722/1556762544.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155676/22/1556762208_0:157:1501:1001_1036x0_80_0_0_ef8ab7710e0d04f721751d3a0d9d9684.jpg
РИА Новости

В МГД предложили оборудовать все автомобили каршеринга детскими креслами

Вчера, 13:29
39
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛоготип Московского каршеринга на улицах Москвы
Логотип Московского каршеринга на улицах Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Московской городской думе предложили оборудовать все автомобили системы каршеринга детскими креслами, независимо от тарифного плана. С данной инициативой выступила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, сообщает агентство городских новостей "Москва"
"Такая услуга не навредила бы, если бы была возможность в каршеринге, неважно в какой ценовой политике, предоставлять кресло. <...> Я считаю, что это как раз говорит об уровне сервиса, когда человек с ребенком может, не задумываясь, воспользоваться каршерингом и получить услугу", – сказала Святенко.
Автомобили каршеринга. Архивное фото
17 апреля, 03:54
В Госдуме предложили оборудовать каршеринговые машины камерами
Также председатель комиссии МГД по безопасности отметила, что, как утверждают представители компаний-операторов, в настоящее время прокатные автомобили не оснащают детскими креслами, так как их крадут недобросовестные пользователи каршеринга.
"По словам самих этих компаний, они этого не делают по причине того, что кресла очень активно воруют. И поэтому они не очень понимают, как им обезопасить себя от этого воровства кресел и оснастить, чтобы люди могли пользоваться этими креслами", – заявила Святенко.
Кроме того, депутат добавила, что детские кресла встречаются в автомобилях каршеринга с более высокими тарифными планами, которые не так популярны.
000000
Обсудить 0
Московская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Стенд АНО Россия – страна возможностей
Комиссаров: участие Путина в работе социальной платформы крайне значимо
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин возглавил набсовет организации "Россия — страна возможностей"
Начальник Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Вера Крылова
Вера Крылова: случайно выяснилось, что Президентскому оркестру уже 101 год
Юкия Амано
Биография Юкии Амано
Лента
новостей
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Российский постпред ответил на вопрос о возможных преемниках Амано в МАГАТЭ
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica. 21 июля 2019
Критик оценил исполнение песни Цоя группой Metallica на концерте в Москве
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Чемезов: Москва и Анкара ведут консультации в сфере производства С-400
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Глава партии "Слуга народа" отказался назвать фамилию будущего премьера
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Партия Вакарчука заявила о готовности к переговорам о коалиции
Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Эксперт рассказал о возможных последствиях выборов в Раду для Зеленского
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вывели на нерасчетную орбиту
Владимир Баландин
У слепой пары из Кузбасса отобрали квартиру — инвалид ищет правду в Москве
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Партия Зеленского сохраняет лидерство после обработки 30,9% протоколов
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Рейс Azur air из Москвы в Анталью задержали на 16 часов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Лента новостейМолния