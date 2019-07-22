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РИА Новости

Жителя Кузбасса, убившего знакомого за отказ извиниться, осудили на 12 лет

Вчера, 13:10
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Житель Новокузнецка осужден на 12 лет колонии строгого режима за убийство знакомого, отказавшегося встать на колени, чтобы извиниться, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Следствием установлено, что в июле 2018 года ночью пьяный житель Новокузнецка вместе с подругой возвращался домой. Навстречу им шли двое знакомых тоже в состоянии алкогольного опьянения. В темноте мужчина случайно столкнулся с одним из них, после заявил, что тот "пожалеет о своей неосторожности", затем сходил домой за обрезом.
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"После…. направил оружие на знакомого и потребовал, чтобы тот встал на колени и извинился перед ним. Последний отказался", - говорится в сообщении. Отмечается, что после мужчина выстрелил в воздух и повторил просьбу, но получил отказ. Следующий выстрел он произвел в грудь мужчине, добавляется в сообщении.
После этого стрелявший скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в течение суток был задержан. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.
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Отмечается, что собранные следователями СК РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 38-летнему жителю Куйбышевского района города Новокузнецка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
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