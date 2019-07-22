Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:09Z
https://ria.ru/20190722/1556761810.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд оштрафовал виновника жесткой посадки вертолета в Воронежской области

Вчера, 13:09
172
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей пилота из Курской области за жесткую посадку вертолета Robinson R44 под Воронежем, сообщает в понедельник Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Вертолет совершил жесткую посадку в Каширском районе у поселка Колодезный 16 мая около 10.55 мск. Находившийся в вертолете пилот не пострадал, но у воздушного судна были разрушены несущие винты и хвостовая балка. По факту жесткой посадки СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Фигурантом стал 51-летний пилот из Курской области.
Вертолет Robinson
15 июля, 12:34
МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Robinson в Подмосковье
"В ходе следствия мужчина свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил жителю Курской области меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, во избежание столкновения с проводами линий электропередачи пилот выполнил отворот вправо со снижением, в результате чего "попал в неуправляемое вращение и совершил жесткую посадку". СК добавляет, что в результате действий пилота вертолетному клубу был причинен ущерб в размере 16 миллионов рублей.
200000
Обсудить 0
Воронежская областьПроисшествия
Рекомендуем
Жителя Кузбасса, убившего знакомого за отказ извиниться, осудили на 12 лет
РИА
Новости
Денежные переводы
Эксперт объяснил, почему Western Union ограничила размер переводов
После ДТП под Калининградом с пятью пострадавшими детьми завели дело
Полиция задержала ехавшую из Подольска десятилетнюю велосипедистку
Лента
новостей
На северо-востоке Москвы нашли тело женщины
В Коми начали проверку после схода вагонов на Северной железной дороге
Вид на Телецкое озеро
На Телецком озере на Алтае катер врезался в баржу
Задержание сотрудника МЧС в Чите
Опубликовано видео задержания сотрудника МЧС на планерке в читинской мэрии
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вывели на нерасчетную орбиту
Картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым на выставке в Третьяковской галерее в Москве
Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил ущерб в 13 тысяч рублей
Собор православных церквей на Крите
В РПЦ оценили возможность созыва всеправославного совещания по Украине
В Петрозаводске дайверу предъявили обвинение после исчезновения ныряльщиков
В Воронежской области выжившую в ДТП девочку выписали из больницы
Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
Мэр Кунгура отозвал заявление в прокуратуру с жалобой на матерей инвалидов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40В Финляндии не менее десяти иностранцев пострадали в ДТП с микроавтобусом
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
Лента новостейМолния