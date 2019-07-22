Суд оштрафовал виновника жесткой посадки вертолета в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей пилота из Курской области за жесткую посадку вертолета Robinson R44 под Воронежем, сообщает в понедельник Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Вертолет совершил жесткую посадку в Каширском районе у поселка Колодезный 16 мая около 10.55 мск. Находившийся в вертолете пилот не пострадал, но у воздушного судна были разрушены несущие винты и хвостовая балка. По факту жесткой посадки СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Фигурантом стал 51-летний пилот из Курской области.

"В ходе следствия мужчина свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил жителю Курской области меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.