В Воронежской области выжившую в ДТП девочку выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Врачи выписали из больницы десятилетнюю девочку, выжившую в ДТП с микроавтобусом, в котором более месяца назад погибли восемь человек, в том числе ее мать, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Авария произошла вечером 15 июня на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Погибли восемь человек. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в ДТП, у нее были открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма.

"Девочку выписали и направили на медицинскую реабилитацию", - сообщил представитель департамента здравоохранения.