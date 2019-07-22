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РИА Новости

В Воронежской области выжившую в ДТП девочку выписали из больницы

Вчера, 13:03
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Врачи выписали из больницы десятилетнюю девочку, выжившую в ДТП с микроавтобусом, в котором более месяца назад погибли восемь человек, в том числе ее мать, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Авария произошла вечером 15 июня на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Погибли восемь человек. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в ДТП, у нее были открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма.
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"Девочку выписали и направили на медицинскую реабилитацию", - сообщил представитель департамента здравоохранения.
Полиция по факту аварии возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По делу назначен ряд судебных экспертиз, изъята карта памяти видеорегистратора из автомобиля очевидца происшествия.
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