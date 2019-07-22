На "Территории смыслов" стартовала смена волонтеров

"Я благодарен за ваш труд – он бесценен, все ваши инициативы – яркая звезда для молодежи и всего гражданского общества нашей страны", – обратился к участникам Артем Метелев.

Матвей Навдаев отметил, что перед началом форума организаторы обсуждали, необходимо ли выделять для волонтеров отдельную смену. "Сейчас мы понимаем, что она обязательно нужна, чтобы не возникло ощущения, что Год добровольца закончился, и на этом все. Нет, он будет продолжаться всегда благодаря таким, как вы", – заключил директор.