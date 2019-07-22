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РИА Новости
Школа волонтера

На "Территории смыслов" стартовала смена волонтеров

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа "Территории смыслов" стартовала смена волонтеров
На Территории смыслов стартовала смена волонтеров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. 21 июля началась третья смена "Экосреда – Волонтеры" всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Она собрала 1000 гражданских активистов, победителей всероссийского конкурса "Доброволец России", волонтеров-медиков и волонтеров Победы, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
Открыли смену руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, режиссер Егор Кончаловский и программный директор форума Матвей Навдаев.
"Энергия зашкаливает, сразу понятно – самая позитивная смена открывается", – отметил Александр Бугаев.
Он зачитал собравшимся приветственную телеграмму президента России Владимира Путина.
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На "Территории смыслов" пройдет смена по добровольчеству
"Я благодарен за ваш труд – он бесценен, все ваши инициативы – яркая звезда для молодежи и всего гражданского общества нашей страны", – обратился к участникам Артем Метелев.
Матвей Навдаев отметил, что перед началом форума организаторы обсуждали, необходимо ли выделять для волонтеров отдельную смену. "Сейчас мы понимаем, что она обязательно нужна, чтобы не возникло ощущения, что Год добровольца закончился, и на этом все. Нет, он будет продолжаться всегда благодаря таким, как вы", – заключил директор.
По итогам форума лучшие командные проекты получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи. Для молодых людей, подготовивших индивидуальные разработки, такая возможность тоже предусмотрена. Максимальная сумма гранта за командные проекты достигает 3 миллионов рублей, для физических лиц – 1 миллиона.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииФорум "Территория смыслов"
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