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РИА Новости

В Приморье глава и депутат поселка стали фигурантами дела о взятке

Вчера, 12:49
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Депутат и глава администрации поселка городского типа Новошахтинский в Приморье подозреваются в посредничестве и получении взятки в размере 600 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района и депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
20 июля, 12:49
Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о крупной взятке
По версии следствия, 18 июля 2019 года депутат в своем автомобиле в Уссурийске передал взятку в 600 тысяч рублей главе поселка. Деньги передавались от другого человека, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Взятка была предназначена для обеспечения победы в аукционе на аренду участка с администрацией поселка.
Глава поселения арестован, депутат находится под домашним арестом. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого УФСБ России.
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