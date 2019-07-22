В Приморье глава и депутат поселка стали фигурантами дела о взятке

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Депутат и глава администрации поселка городского типа Новошахтинский в Приморье подозреваются в посредничестве и получении взятки в размере 600 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района и депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 июля 2019 года депутат в своем автомобиле в Уссурийске передал взятку в 600 тысяч рублей главе поселка. Деньги передавались от другого человека, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Взятка была предназначена для обеспечения победы в аукционе на аренду участка с администрацией поселка.