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РИА Новости
Культура

В честь 50-летия песни Space Oddity Дэвида Боуи вышел новый клип

Вчера, 13:54
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© AFP 2019 / Nils MeilvangМузыкант Дэвид Боуи
Музыкант Дэвид Боуи
© AFP 2019 / Nils Meilvang
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. На официальном YouTube канале Дэвида Боуи выложили новое видео на песню Space Oddity, созданное в честь юбилея композиции, сообщает Rolling Stone.
"В клип вошли ранее не публиковавшиеся кадры с концерта Дэвида Боуи по случаю его 50-летия на арене Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк) в 1997 году", - говорится в сообщении на официальном сайте музыканта.
В видео также содержатся снимки, сделанные хореографом Эдуардом Локом для тура Sound+Vision в 1990 году. Эти фотографии изначально проецировались на задник сцены во время исполнения Space Oddity.
Также клип приурочен к 50-летию посадки на Луну первого пилотируемого лунохода "Апполон-11". Его премьера состоялась на мероприятии НАСА в Вашингтоне.
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КультураМузыкаНовости культурыДэвид Боуи
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