"Волонтеры Победы" разработали более 70 мероприятий к 75-летию Победы

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. "Волонтеры Победы" разработали более 70 новых мероприятий к 75-летию Победы, лучшие из которых пройдут в Год памяти и славы, сообщается на сайте организации.

"Та информация, которую мы успели получить на этой смене, очень пригодится мне дома, в Чебоксарах. Для меня это первый опыт такой масштабной проектной работы. За эти дни каждый из нас смог внести свой вклад в движение "Волонтеры Победы". Надеюсь, все идеи, которые здесь разработаны, будут воплощены в жизнь!", – поделилась впечатлениями доброволец из Чувашской Республики Анастасия Миловидова.