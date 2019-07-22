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РИА Новости
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"Волонтеры Победы" разработали более 70 мероприятий к 75-летию Победы

Вчера, 12:22
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© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтактеВолонтеры победы разработали более 70 мероприятий к 75-летию Победы
Волонтеры победы разработали более 70 мероприятий к 75-летию Победы
© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтакте
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. "Волонтеры Победы" разработали более 70 новых мероприятий к 75-летию Победы, лучшие из которых пройдут в Год памяти и славы, сообщается на сайте организации.
Акции, связанные с историей Великой Отечественной войны, проведут в современных и интересных молодым людям форматах.
На протяжении четырех дней участники международной смены волонтеров Победы на форуме "Я – гражданин Подмосковья" совместно с приглашенными экспертами проводили работу по нескольким направлениям.
На форуме Я – гражданин Подмосковья открылась смена волонтеров победы
17 июля, 10:40
На форуме "Я – гражданин Подмосковья" открылась смена волонтеров победы
Добровольцы создавали новые мероприятия для Года памяти и славы, разрабатывали единый стандарт подготовки волонтеров и обучения оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
"Та информация, которую мы успели получить на этой смене, очень пригодится мне дома, в Чебоксарах. Для меня это первый опыт такой масштабной проектной работы. За эти дни каждый из нас смог внести свой вклад в движение "Волонтеры Победы". Надеюсь, все идеи, которые здесь разработаны, будут воплощены в жизнь!", – поделилась впечатлениями доброволец из Чувашской Республики Анастасия Миловидова.
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