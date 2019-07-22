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РИА Новости

На Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале

Вчера, 12:12
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек обратились в больницу из-за отравления после употребления шаурмы на рок-фестивале в Ровенской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба областного лабораторного центра.
"В городе Дубно за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 14 человек… Свое заболевание связывают с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, который развернул торговлю во время рок-фестиваля "Тарас Бульба", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, десять человек госпитализировали, а четверо отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно.
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