На Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек обратились в больницу из-за отравления после употребления шаурмы на рок-фестивале в Ровенской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба областного лабораторного центра.

"В городе Дубно за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 14 человек… Свое заболевание связывают с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, который развернул торговлю во время рок-фестиваля "Тарас Бульба", - говорится в сообщении.