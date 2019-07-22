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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" создал новую систему защиты рабочих мест

Вчера, 12:02
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "АНКАД" получила патент на свое новое изобретение – систему защиты автоматизированного рабочего места от несанкционированного доступа, говорится в пресс-релизе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Система включает в себя компьютер с модулем доверенной загрузки, обеспечивающим непрерывную аутентификацию, благодаря средству распознавания лица пользователя и разработанному программному обеспечению.
"Компания "АНКАД" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", обеспечивая город 118 рабочими местами. Благодаря государственной поддержке, резиденты ОЭЗ подлежат льготному налогообложению и сокращают ряд других обязательных платежей. Взамен город получает инвестиции, высокие темпы экономического роста и прогрессивные изобретения. Отечественные разработки в области современных средств защиты информации для автоматизированных информационных систем очень важны для компаний и государственных структур, позволяя отказаться от зарубежных аналогов", – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Система разграничения доступа от "АНКАД" реализует два режима блокировки компьютера в виде пауз неактивности. Первый режим: если пользователь кратковременно отсутствует на рабочем месте, происходит частичная блокировка с последующим автоматическом разблокированием, когда лицевое изображение пользователя появляется в течение заданного промежутка времени. Второй режим: если пользователь отсутствует дольше заданного срока, проводится повторная полная аутентификация или запрет дальнейшего функционирования компьютера.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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