Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" создал новую систему защиты рабочих мест

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "АНКАД" получила патент на свое новое изобретение – систему защиты автоматизированного рабочего места от несанкционированного доступа, говорится в пресс-релизе департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Система включает в себя компьютер с модулем доверенной загрузки, обеспечивающим непрерывную аутентификацию, благодаря средству распознавания лица пользователя и разработанному программному обеспечению.

"Компания "АНКАД" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", обеспечивая город 118 рабочими местами. Благодаря государственной поддержке, резиденты ОЭЗ подлежат льготному налогообложению и сокращают ряд других обязательных платежей. Взамен город получает инвестиции, высокие темпы экономического роста и прогрессивные изобретения. Отечественные разработки в области современных средств защиты информации для автоматизированных информационных систем очень важны для компаний и государственных структур, позволяя отказаться от зарубежных аналогов", – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.