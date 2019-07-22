Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Более низкая явка, по сравнению с 2014 годом, на выборах в парламент Украины связана с усталостью избирателя и неверием в политические силы, считает считает сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.

"Начнем с того, что к моменту закрытия участков явка составила около 50%. Если сравнивать с парламентскими выборами 2014 года, тогда явка составила чуть более 52%. Уже тогда эксперты говорили о том, что это низкая явка. Сейчас явка ниже, я это связываю с усталостью избирателя, с неверием в политические силы Украины", - сказал Брод во время круглого стола в МИА "Россия сегодня", посвященного выборам на Украине.

По его словам, выборы были достаточно предсказуемыми, менялся административный ресурс и Украину ждут непрофессионализм, укрепление олигархата, укрепление позиций Запада, которые приведут к уничтожению того позитивного потенциала, которым еще располагает страна.

"Со своей стороны я хотел бы отметить, что выборы отражают общественно-политическую ситуацию. И, естественно, в нынешнем состоянии правового беспредела, хаоса, по-другому они и не могли пройти. Было значительное количество нарушений, организационных проблем. Но тот результат, который мы видим, совпадает с экзитполами", - добавил Брод.

Брод сообщил, что в оценке проходивших выборов он опирался на данные некоммерческих организаций и открытые источники информации. Он добавил, что выборы не отличались доступностью для граждан Украины на территории России.