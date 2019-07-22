Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T11:56Z
https://ria.ru/20190722/1556758187.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155675/45/1556754565_0:129:2896:1758_1036x0_80_0_0_ed2883416a929ed2bdda77a92f5c437b.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду

Вчера, 11:56
398
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Более низкая явка, по сравнению с 2014 годом, на выборах в парламент Украины связана с усталостью избирателя и неверием в политические силы, считает считает сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.
"Начнем с того, что к моменту закрытия участков явка составила около 50%. Если сравнивать с парламентскими выборами 2014 года, тогда явка составила чуть более 52%. Уже тогда эксперты говорили о том, что это низкая явка. Сейчас явка ниже, я это связываю с усталостью избирателя, с неверием в политические силы Украины", - сказал Брод во время круглого стола в МИА "Россия сегодня", посвященного выборам на Украине.
Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
Вчера, 09:59
Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
По его словам, выборы были достаточно предсказуемыми, менялся административный ресурс и Украину ждут непрофессионализм, укрепление олигархата, укрепление позиций Запада, которые приведут к уничтожению того позитивного потенциала, которым еще располагает страна.
"Со своей стороны я хотел бы отметить, что выборы отражают общественно-политическую ситуацию. И, естественно, в нынешнем состоянии правового беспредела, хаоса, по-другому они и не могли пройти. Было значительное количество нарушений, организационных проблем. Но тот результат, который мы видим, совпадает с экзитполами", - добавил Брод.
Брод сообщил, что в оценке проходивших выборов он опирался на данные некоммерческих организаций и открытые источники информации. Он добавил, что выборы не отличались доступностью для граждан Украины на территории России.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 55,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,48%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,91%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,60%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,02%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,37%.
Досрочные выборы в Верховную раду
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gleb Garanich

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на досрочных выборах в Верховную раду Украины
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2019 / Vasily Maximov

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

Лидеры партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко и Виктор Медведчук. 21 июля 2019
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

Члены Центральной избирательной комиссии Украины во время оглашения промежуточные результаты парламентских выборов. 22 июля 2019 года
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
2100000
Обсудить 0
Досрочные выборы в РадуВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
РИА
Новости
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Раду
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий оценил итоги выборов в Раду
Лента
новостей
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ
Надежда Савченко
Савченко на выборах получила три голоса после подсчета 50% протоколов
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Эксперт назвал результаты партии Порошенко на выборах крахом
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского может получить большинство в Раде
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОП назвали продление ареста Вышинскому провокацией перед выборами в Раду
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки более 65% протоколов
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018
Исключить Турцию из НАТО невозможно, заявил Чавушоглу
Паспорта РФ
Эксперт рассказал, как снизить затраты на выдачу паспортов жителям Донбасса
Сопредседатель "Оппозиционного блока" признал поражение на выборах в Раду
Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Эксперт рассказал о возможных последствиях выборов в Раду для Зеленского
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки более 70% протоколов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
09:10В Иркутской области семь домов остаются подтопленными
09:09Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере
09:08В Иркутской области двое мужчин прятали украденные 200 кг нефрита в колодце
Лента новостейМолния