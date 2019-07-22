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РИА Новости

Победа красоты и грации: участницы конкурса "Жемчужина Черного моря — 2019"

Вчера, 18:44
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В Севастополе состоялся Международный конкурс красоты "Жемчужина Черного моря — 2019". Корону победительницы завоевала 18-летняя студентка Ксения Соболь из Краснодара. Титул первой вице-мисс достался Мире Дрогул из украинского города Николаевка, второй вице-мис стала жительница Севастополя Анна Сеньковец, третьей вице-мисс — кировчанка Мария Кудрявцева. Победительница и финалистки — в фотоленте Ria.ru,
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

"Жемчужина Черного моря — 2019" Ксения Соболь учится в Кубанском госуниверситете на фармацевта.

Победительница 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019 в Севастополе Ксения Соболь
1 из 11

"Жемчужина Черного моря — 2019" Ксения Соболь учится в Кубанском госуниверситете на фармацевта.

© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Тринадцатый номер, который выпал Ксении в финале, оказался счастливым.

Победительница 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019 в Севастополе Ксения Соболь
2 из 11

Тринадцатый номер, который выпал Ксении в финале, оказался счастливым.

© РИА Новости / Василий Батанов
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

За победу в конкурсе боролись 15 девушек.

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина черного моря - 2019
3 из 11

За победу в конкурсе боролись 15 девушек.

© РИА Новости / Василий Батанов
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

На сцену вышли победительницы конкурсов красоты из разных городов и республик.

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
4 из 11

На сцену вышли победительницы конкурсов красоты из разных городов и республик.

© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Участницы 23-го Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря - 2019".

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
5 из 11

Участницы 23-го Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря - 2019".

© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

При подготовке к конкурсу модели не только репетировали, но и познакомились с историческими местами.

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
6 из 11

При подготовке к конкурсу модели не только репетировали, но и познакомились с историческими местами.

© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Финал конкурса "Жемчужина Черного моря - 2019" в Севастополе.

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
7 из 11

Финал конкурса "Жемчужина Черного моря - 2019" в Севастополе.

© РИА Новости / Василий Батанов
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Конкурс существует с 1997 года и проходил уже в 23-й раз.

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
8 из 11

Конкурс существует с 1997 года и проходил уже в 23-й раз.

© РИА Новости / Василий Батанов
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Победительницы "Жемчужины" в разное время участвовали в конкурсах "Краса России", "Мисс Россия", "Мисс мира".

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
9 из 11

Победительницы "Жемчужины" в разное время участвовали в конкурсах "Краса России", "Мисс Россия", "Мисс мира".

© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Кроме того, фестиваль вносит вклад в популяризацию Севастополя как туристического центра.

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
10 из 11

Кроме того, фестиваль вносит вклад в популяризацию Севастополя как туристического центра.

© РИА Новости / Василий Батанов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Конкурс красоты "Жемчужина Черного моря - 2019".

Участницы 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019
11 из 11

Конкурс красоты "Жемчужина Черного моря - 2019".

© РИА Новости / Стрингер
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