Победа красоты и грации: участницы конкурса "Жемчужина Черного моря — 2019"

"Жемчужина Черного моря — 2019" Ксения Соболь учится в Кубанском госуниверситете на фармацевта.
"Жемчужина Черного моря — 2019" Ксения Соболь учится в Кубанском госуниверситете на фармацевта.
Тринадцатый номер, который выпал Ксении в финале, оказался счастливым.
Тринадцатый номер, который выпал Ксении в финале, оказался счастливым.
За победу в конкурсе боролись 15 девушек.
На сцену вышли победительницы конкурсов красоты из разных городов и республик.
На сцену вышли победительницы конкурсов красоты из разных городов и республик.
Участницы 23-го Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря - 2019".
Участницы 23-го Международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря - 2019".
При подготовке к конкурсу модели не только репетировали, но и познакомились с историческими местами.
При подготовке к конкурсу модели не только репетировали, но и познакомились с историческими местами.
Финал конкурса "Жемчужина Черного моря - 2019" в Севастополе.
Финал конкурса "Жемчужина Черного моря - 2019" в Севастополе.
Конкурс существует с 1997 года и проходил уже в 23-й раз.
Конкурс существует с 1997 года и проходил уже в 23-й раз.
Победительницы "Жемчужины" в разное время участвовали в конкурсах "Краса России", "Мисс Россия", "Мисс мира".
Победительницы "Жемчужины" в разное время участвовали в конкурсах "Краса России", "Мисс Россия", "Мисс мира".
Кроме того, фестиваль вносит вклад в популяризацию Севастополя как туристического центра.
Кроме того, фестиваль вносит вклад в популяризацию Севастополя как туристического центра.
Конкурс красоты "Жемчужина Черного моря - 2019".