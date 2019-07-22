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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Теплая комфортная погода с кратковременными дождями разной интенсивности ожидается в Москве на этой неделе, больше всего дождей прогнозируется во вторник во второй половине дня и в среду, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в понедельник ожидается теплая погода без осадков, но, по ее словам, во вторник, со второй половины дня начнет развиваться облачность и в столицу придут дожди с грозами.
"Завтра в первую половину дня у нас осадков тоже не ожидается, а уже после 12.00 будет увеличиваться облачность и к нам с юго-запада придет фронтальная зона, которая отметится кратковременными дождями, местами с грозой. При грозе возможно усиление порывов ветра до 15 метров в секунду", - сказала Позднякова.
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Она отметила, что за счет большого количества облаков температура будет на градус ниже, чем в понедельник и составит 21-23 градуса тепла, по области возможно повышение температуры на северо-востоке до 25 градусов.
Также, по словам Поздняковой, во все последующие дни погода будет облачная с прояснениями и кратковременными дождями различной интенсивности. Фон температуры практически всю неделю будет меняться мало - ночная температура минимальная в Москве в пределах 10-15 градусов, дневная температура по региону 20-25.
"В среду в Москве это 21-23, потому что будет больше облаков, а в четверг, пятницу и субботу температура будет порядка 23-24 градусов в черте города. В принципе погода будет вполне соответствовать климатической норме, и, несмотря на то, что будет преобладать северо-западный поток, погода в принципе будет довольно комфортной", - отметила метеоролог.
Синоптик также добавила, что самыми дождливыми днями будут вторник и среда, но осадки будут выпадать неравномерно.
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"Самые напряженные осадки ожидаются завтра во второй половине дня и 24 июля в среду. Там будут дожди различной интенсивности по региону. Зона осадков будет смещаться, сначала больше дождя будет на юго-западе столичной области и включая новую территорию Москвы, а потом она будет смещаться на север, поэтому везде будут дожди значимые где-то порядка 10-15 миллиметров, но это не значит, что над одним местом будет выливаться такое количество осадков. Эта "пятнистость" будет в осадках так же, как и наблюдалась вчера", - сказала Позднякова.
Кроме того, она отметила, что атмосферное давление во вторник составит 746 миллиметров ртутного столба, а в последующие дни оно будет на уровне 748 миллиметров, то есть на уровне климатической нормы.
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