В Приангарье предупредили о повышении уровня воды в реках из-за ливней

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды... 23-24 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 50-100 сантиметров. На реках Иркут, Китой, Белая – повышение уровня воды на 10-50 сантиметров", - говорится в сообщении.