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РИА Новости

В Приангарье предупредили о повышении уровня воды в реках из-за ливней

Вчера, 11:25
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкИркутская область
Иркутская область
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Иркутская область. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 июл – РИА Новости. Продолжительные дожди вызовут повышение уровня воды на реках Иркутской области, где в восьми районах продолжает действовать режим ЧС из-за паводка, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды... 23-24 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 50-100 сантиметров. На реках Иркут, Китой, Белая – повышение уровня воды на 10-50 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на остальных реках области колебание уровней воды составит 5-30 сантиметров. Во вторник местами в южных районах ожидаются ливневые дожди, грозы, утром и днем в селеопасных районах прогнозируются очень сильные дожди.
За время паводка с конца июня в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.
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