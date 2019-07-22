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РИА Новости

В Армении арестовали десять человек после стычек протестующих с полицией

Вчера, 11:07
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ЕРЕВАН, 22 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении выдвинул обвинение 13 гражданам по делу о столкновениях протестующих с сотрудниками полиции, произошедших 17 июля на севере Армении, десять человек арестованы, сообщили в понедельник в пресс-службе СК.
Ранее пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян заявила, что в результате столкновений близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 13 человек. Протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требовали разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Позднее губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что после переговоров с протестующими дорога была разблокирована.
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"На основании полученных доказательств обвинение предъявлено 13 лицам. Десять из них арестованы судом, двое освобождены под залог, с еще одного взята подписка о невыезде", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.
Помимо этого, следователи приняли решения о задержании еще одного фигуранта дела, заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по факту столкновений в Иджеване было возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия", "применение опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти при исполнении им служебных обязанностей". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
22 июня, 00:56
Среди задержанных после столкновений в Тбилиси есть гражданин Армении
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