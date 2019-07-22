В Хабаровске нашли девушку, снимавшую танцы на могилах

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Хабаровские полицейские установили личность девушки, которая снимала на видео, как ее знакомая танцует на могилах на кладбище, сообщает в понедельник УМВД России по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что после появления в интернете видеоролика, на котором девушка танцует на могилах, правоохранительные органы начали проверку. После ее окончания будет принято процессуальное решение.
"В Хабаровске сотрудники полиции установили девушку, которая проводила видеосъёмку на кладбище. Они выясняют обстоятельства и цели проведения видеосъемки и ее размещения в сети интернет. Установлено, что девушка проживает в краевой столице", - говорится в сообщении.