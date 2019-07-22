В Хабаровске нашли девушку, снимавшую танцы на могилах

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Хабаровские полицейские установили личность девушки, которая снимала на видео, как ее знакомая танцует на могилах на кладбище, сообщает в понедельник УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что после появления в интернете видеоролика, на котором девушка танцует на могилах, правоохранительные органы начали проверку. После ее окончания будет принято процессуальное решение.