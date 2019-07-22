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РИА Новости

В Хабаровске нашли девушку, снимавшую танцы на могилах

Вчера, 11:03
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ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Хабаровские полицейские установили личность девушки, которая снимала на видео, как ее знакомая танцует на могилах на кладбище, сообщает в понедельник УМВД России по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что после появления в интернете видеоролика, на котором девушка танцует на могилах, правоохранительные органы начали проверку. После ее окончания будет принято процессуальное решение.
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"В Хабаровске сотрудники полиции установили девушку, которая проводила видеосъёмку на кладбище. Они выясняют обстоятельства и цели проведения видеосъемки и ее размещения в сети интернет. Установлено, что девушка проживает в краевой столице", - говорится в сообщении.
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МВД РоссииХабаровскРоссияПроисшествия
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