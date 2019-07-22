Экспорт продукции для промавтоматизации из Москвы составил 100 млн долларов

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Объем экспорта продукции московской промышленности в области индустриальной автоматизации по итогам первого квартала 2019 года составил 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).

Популярными товарными позициями стали электронные приборы (14,6 миллиона долларов, рост в 3 раза к первому кварталу прошлого года), устройства для автоматического управления (11,7 миллиона долларов), вычислительные системы (11,1 миллиона долларов), блоки обработки данных (7,9 миллиона долларов). Также в число наиболее востребованных экспортных товаров вошли портативные вычислительные цифровые машины (6,2 миллиона долларов).

"Мы наблюдаем с вами как предприятия переходят на новые модели производств – отказываются от крупномасштабного строительства в пользу компактного размещения и приобретают инновационные автоматизированные линии. Отмечу, Москва является регионом номер один в области развития современных, высокотехнологичных и наукоемких производств", - приводится в сообщении комментарий главы департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что на прошедшей недавно международной выставке "Иннопром" столица представила 7 инновационных разработок в области индустриальной автоматизации.