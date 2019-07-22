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РИА Новости

МВД попросили проверить законность размещения штаба Навального в подвале

Вчера, 10:59
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© Фото : штаб Навального в МосквеШтаб Алексея Навального, расположенный в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве
Штаб Алексея Навального, расположенный в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве
© Фото : штаб Навального в Москве
Штаб Алексея Навального, расположенный в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жильцы дома на Рождественском бульваре Москвы попросили полицию проверить, законно ли штаб оппозиционера Алексея Навального арендовал подвал, сообщается на сайте телеканала RT.
"Инициативная группа жильцов дома на Рождественском бульваре написала заявление в ОВД Мещанского района с просьбой проверить законность заключения арендного договора (копия есть в распоряжении RT), согласно которому в подвале здания был размещен штаб Алексея Навального", - говорится в сообщении телеканала.
Здесь, как отмечается, разместился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму. По мнению некоторых местных жителей, аренда помещения была оформлена по личной инициативе председателя ТСЖ дома Михаила Шульмана, мужа члена президентского Совета по правам человека Екатерины Шульман.
"Подвал в общедолевой собственности жильцов, но семья Шульман сдала его в аренду Алексею Навальному. Он там организовал сбор подписей. В обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто", — приводит RT слова одной из жительниц.
На прошлой неделе окружная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу Навального - Любовь Соболь и ряд других претендентов, сославшись на слишком большое количество недействительных подписей.
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Происшествия
Популярные комментарии
Вот интересно, на Западе, если только заподозрят политика в связи с Россией, это финиш карьеры. А в России все оппозиционеры открыто получают зарплаты в посолстве США, и ничего, и никаких возмущениц о вмешательстве...
22 июля, 11:09
CCorddamon
800005
сейчас набегут.... возмущаться преследованиями))
22 июля, 11:39
Наталья Бурова
420005
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