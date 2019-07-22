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РИА Новости

В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года

Вчера, 10:50
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© Фото : ИА РАН Шеинов бастион
Шеинов бастион
© Фото : ИА РАН
Шеинов бастион. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
"Археологам впервые удалось обнаружить материальные свидетельства боя у Старой Смоленской дороги, в районе деревень Валутино - Лубино… В результате археологической разведки на левом берегу реки Строгань были найдены многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что битва между деревнями Валутино и Лубино произошла после того, как русская армия оставила в ночь с 17 на 18 августа 1812 года Смоленск и начала отступать к Москве. Выйти к Лубино и преградить путь русской армии стремился корпус генерала Нея. Дорогу ему перерезал отряд под командой генерал-майора Павла Тучкова. Позже подошло подкрепление, как с русской, так и с французской стороны.
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"Участники и свидетели сражения вспоминали о нем как об одном из самых ожесточенных: по разным оценкам, в бою у Валутиной горы погибло от 12 до 20 тысяч человек с обеих сторон. Сражение прекратилось лишь поздним вечером, когда основные силы русской армии, избежав генерального сражения, объединились и отступили от Смоленска", - отмечают в ИА РАН.
Ученые, считают, что многочисленные находки - пули, фрагменты гранат и картечи - помогут реконструировать расположение пехотных батальонов и артиллерийских батарей и уточнить свидетельства письменных источников.

В поисках французского генерала

Одной из основных задач работы российских археологов у Смоленска был поиск могилы французского генерала Шарля-Этьена Гюдена, который был в возрасте 44 лет смертельно ранен в бою у Ватутино. Артиллерийским снарядом ему оторвало ногу и покалечило вторую. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он скончался через несколько дней, несмотря на оказанную врачебную помощь. Похоронили французского генерала в окрестностях Смоленска, а сердце перевезли в Париж и захоронили на кладбище Пьер-Лашез.
Сведения современников о месте захоронения генерала противоречивы. Следуя им, археологи исследовали Шеинов бастион Смоленской крепости, и установили, что он несколько раз перестраивался, но следов погребальных комплексов не нашли. В Королевском бастионе российские ученые обнаружили одиночное погребение, вокруг которого располагались шесть ям диаметром около двух метров каждая.
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"В гробу находился скелет мужчины, умершего, как определили антропологи, в возрасте 40 - 45 лет. У погребенного отсутствовала нижняя левая конечность, начиная с нижней трети бедренной кости, причем кость в нижней части имела следы слома с неровными краями", - отмечается в сообщении.
Ученые также не исключают, что на кости остались следы хирургического инструмента, но окончательное заключение антропологи смогут дать только после лабораторных исследований. На костях правой ноги многочисленные повреждения. Эти данные практически полностью совпадают с письменными источниками, повествующими о смерти Гюдена.
"Он был похоронен без мундира (в могиле не выявлено ни одной пуговицы или детали униформы), так как умер в лазарете. Возможно, круглые ямы, расположенные по кольцу вокруг могилы - это следы вкопанных вертикально орудий, которые после бегства армии Наполеона были разобраны жителями Смоленска", - говорится в сообщении.
Плохая сохранность лицевых костей не дает возможность построить графическую реконструкцию черепа. Но антропологи предлагают провести сравнительный анализ палео-ДНК, извлеченного из костей скелета и ДНК потомков генерала Гюдена по мужской линии.
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СмоленскРИА Наука
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