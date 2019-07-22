Пресс-конференция Натальи Поклонской

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24 июля в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Натальи ПОКЛОНСКОЙ по итогам работы в весеннюю сессию.