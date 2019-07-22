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РИА Новости

"Слуга народа" сохраняет лидерство после обработки 50,01% протоколов

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,45%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,88%), свидетельствуют данные на онлайн табло ЦИК после обработки 50,01% протоколов.
Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,64%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,38%.
Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
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Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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