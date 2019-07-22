На Камчатке ребенок погиб при пожаре в гаражном кооперативе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в результате пожара на Камчатке, произошедшего в гаражном кооперативе, его отец в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по факту гибели малолетнего ребенка в условиях пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в воскресенье вечером 48-летний мужчина вместе с 10-летним сыном, находясь в гараже, заправляли топливом моторную лодку. По неустановленной пока причине произошло возгорание жидкости, в результате которого мальчик погиб. Отец ребенка с термическими ожогами доставлен в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы.