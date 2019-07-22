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РИА Новости

На Камчатке ребенок погиб при пожаре в гаражном кооперативе

Вчера, 10:14
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в результате пожара на Камчатке, произошедшего в гаражном кооперативе, его отец в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Уголовное дело возбуждено по факту гибели малолетнего ребенка в условиях пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в воскресенье вечером 48-летний мужчина вместе с 10-летним сыном, находясь в гараже, заправляли топливом моторную лодку. По неустановленной пока причине произошло возгорание жидкости, в результате которого мальчик погиб. Отец ребенка с термическими ожогами доставлен в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы.
"Следствием проводится комплекс следственных и иных неотложных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляют в СК.
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