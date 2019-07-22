В Коми вагоны с углем сошли с рельсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.

"Двадцать второго июля около трех часов ночи на железнодорожной станции Керки произошел сход железнодорожных вагонов с углем... Количество сошедших вагонов - 23. Погибших и пострадавших нет... Задержка движения пассажирских поездов... Сообщением Москва-Воркута (147 человек).., сообщением "Воркута-Москва (142 человека).., сообщением Усинск-Сыктывкар (86 человек).., сообщением Сыктывкар-Усинск (76 человек)", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет республиканское управление МЧС, поезд Москва-Воркута с 05.45 мск находится на станции Сосногорск, поезд Воркута-Москва с 03.48 мск - на станции Ираель, поезд Усинск-Сыктывкар с 05.00 мск - на станции Зеленоборск, поезд Сыктывкар-Усинск с 06.30 мск - на станции Сосногорск.

"Пассажиры задержанных поездов будут находиться на местах в поездах, питьем и питанием обеспечены ОАО "РЖД", - отмечает МЧС по Коми.

По информации ведомства, сошедшие с путей железнодорожные вагоны с углем входили в состав грузового поезда Воркута-Череповец в составе 54 вагонов. В настоящее время 19 вагонов с углем отбуксированы на станцию Сосногорск, информирует ГУ МЧС по Республике Коми.

Как сообщает пресс-служба ОАО "РЖД", сход вагонов произошел из-за размыва пути. "Станция Керки Северной железной дороги будет закрыта для движения поездов, предположительно, на 48 часов для проведения восстановительных работ", - сказано в сообщении.

Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам, отмечает РЖД.