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РИА Новости

В Хабаровске неизвестный напал с ножом на мужчину с ребенком

08:47
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ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Следствие в Хабаровске возбудило уголовное дело после того, как неизвестный мужчина напал с ножом на отца, гулявшего с ребенком на улице, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю в понедельник.
Как сообщает СК, 24-летний хабаровчанин гулял на улице с ребенком. Внезапно на него напал неизвестный мужчина с ножом и нанес удар в спину. Потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Ранение не проникающее, жизнь и здоровье мужчины вне опасности. Ребенок не пострадал.
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"Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 35-летний подозреваемый задержан. Устанавливается мотив и обстоятельства совершения преступления.
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