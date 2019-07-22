В Хабаровске неизвестный напал с ножом на мужчину с ребенком

ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Следствие в Хабаровске возбудило уголовное дело после того, как неизвестный мужчина напал с ножом на отца, гулявшего с ребенком на улице, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю в понедельник.

Как сообщает СК, 24-летний хабаровчанин гулял на улице с ребенком. Внезапно на него напал неизвестный мужчина с ножом и нанес удар в спину. Потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Ранение не проникающее, жизнь и здоровье мужчины вне опасности. Ребенок не пострадал.

"Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", - говорится в сообщении.