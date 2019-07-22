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РИА Новости

В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

08:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 17.40 мск на Березовском тракте. Восемнадцатилетний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся с автобусом, в котором находилось 12 пассажиров, после чего автомобиль загорелся.
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"В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса Mercedes-Benz и водитель Hyundai Solaris. У водителя медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, открытый перелом челюсти, у пассажиров автобуса: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, все доставлены в центральную городскую больницу Березовского", – говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и последствия происшествия, добавили в ведомстве.
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