Партия Зеленского лидирует в 22 регионах Украины

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в парламент побеждает во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,9% протоколов.

По данным ЦИК, во Львовской области побеждает партия Святослава Вакарчука "Голос", в Донбассе - партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Зеленского набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.