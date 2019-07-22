В Австралии несовершеннолетние устроили бунт в исправительном центре

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате беспорядков в центре содержания под стражей несовершеннолетних в населенном пункте Карионг (Kariong) в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает газета Семь человек пострадали в результате беспорядков в центре содержания под стражей несовершеннолетних в населенном пункте Карионг (Kariong) в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает газета Sydney Morning Herald

По сообщению полиции, в центре ночью произошел "неожиданный и ничем не спровоцированный" бунт, когда большая группа заключенных сбежала из своих камер.

Как сообщили в исправительном учреждении газете, в беспорядках приняли участие по меньшей мере 20 заключенных центра. Они получили ключи от сарая и вооружились инструментами, после чего напали на персонал и на других заключенных, включая тех, кто был осужден за совершение преступлений на сексуальной почве. Полиции пришлось применить газ с целью восстановить порядок. Работники центра не могли вмешаться, опасаясь за свою безопасность, до прибытия полиции.

В результате действий молодых людей пострадали семеро заключенных, у двоих из них ножевые ранения.

Несколько заключенных пробралась на крышу центра, где они провели холодную ночь. Четверо из них сдались в понедельник, но полицейские в ходе переговоров с взбунтовавшимися молодыми людьми все же не смогли убедить от 10 до 20 из них спуститься вниз. На место прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб, а тяжело экипированные полицейские оцепили здание по периметру.