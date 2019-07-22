"Слуга народа" набирает 29,34% голосов на зарубежных избирательных участках

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в парламент лидирует с 29,34% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 90,19% протоколов.
Второе место занимает партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 28,78%. Третьей идет партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 18,82%.
Вчера, 23:45"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
После обработки более чем 20% протоколов ЦИК сообщил, что в парламент проходят пять партий. Партия Зеленского "Слуга народа" набирает 41,98%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,55%, на третьем месте партия "Европейская солидарность" Порошенко - 8,67%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,38%) и "Голос" (6,33%).