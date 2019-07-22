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РИА Новости

"Слуга народа" набирает 29,34% голосов на зарубежных избирательных участках

05:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в парламент лидирует с 29,34% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 90,19% протоколов.
Второе место занимает партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 28,78%. Третьей идет партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 18,82%.
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После обработки более чем 20% протоколов ЦИК сообщил, что в парламент проходят пять партий. Партия Зеленского "Слуга народа" набирает 41,98%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,55%, на третьем месте партия "Европейская солидарность" Порошенко - 8,67%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,38%) и "Голос" (6,33%).
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