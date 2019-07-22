Ким Чен Ын проголосовал на выборах в местные органы власти в КНДР

ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в выборах местных органов власти, проголосовав на одном из участков в провинции Хамгён-Намдо, сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Выборы в Народные комитеты провинций, городов и уездов проходили в КНДР 21 июля, явка избирателей составила 99,98%, согласно сообщению агентства.
Сообщается также, что Ким Чен Ын отдал свои голоса за двух кандидатов, которых зовут Чу Сон Хо и Чон Сон Сик, однако агентство не разъяснило, кто именно эти лица.
ЦТАК лишь отметил, что руководитель страны встретился с кандидатами в депутаты и "тепло вдохновил" их, пожелав, чтобы они "как народные избранники с благородным самосознанием выполняли все свои обязанности".
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Южнокорейское агентство Рёнхап нашло упоминание имени только одного из поддержанных Ким Чен Ыном кандидатов. Это был информация о руководстве на месте руководителем КНДР в ноябре 2013 года "судоверфью, где работает товарищ Чу Сон Хо".
Таким образом в условиях состояния ни войны, ни мира с США в открытой печати Северной Кореи завуалировано называют важные объекты, чтобы не раскрывать их реального характера и местонахождения. То есть можно предполагать, что речь шла о судоверфи, на которой директором работает Чу Сон Хо.
Выборы в местные органы власти в КНДР имеют значение для назначений председателей и заместителей глав региональных Народных комитетов.
На прошлых выборах в 2015 году Ким Чен Ын голосовал в Пхеньяне за водителя троллейбуса и начальника цеха комбината по производству электровозов.