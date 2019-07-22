"Оппозиционная платформа" лидирует по партийным спискам в Донбассе

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду по партийным спискам в Донецкой и Луганской областях, следует из данных ЦИК по результатам обработки 16,29% протоколов.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.