"Оппозиционная платформа" лидирует по партийным спискам в Донбассе

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду по партийным спискам в Донецкой и Луганской областях, следует из данных ЦИК по результатам обработки 16,29% протоколов.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
После обработки более чем 20% протоколов ЦИК сообщил, что в парламент проходят пять партий. Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 41,98%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,55%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,67%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,38%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,33%).