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РИА Новости

"Слуга народа" набирает 41,82% голосов после обработки 16,29% протоколов

04:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает почти в 3,5 раза больше голосов (41,82%), чем идущая второй "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко (12,43%), следует из данных данные ЦИК после обработки 16,29% протоколов.
Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,64%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,47%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,29%.
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
19 июля, 10:08
Партийный расклад: сколько мест в Раде получит "Слуга народа"
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность" - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" (6,6%).
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