"Слуга народа" набирает 41,82% голосов после обработки 16,29% протоколов

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает почти в 3,5 раза больше голосов (41,82%), чем идущая второй "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко (12,43%), следует из данных данные ЦИК после обработки 16,29% протоколов.

Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,64%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,47%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,29%.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.