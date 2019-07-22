Партия Зеленского набирает 41,52% голосов после обработки 10,29% протоколов

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает почти в четыре раза больше голосов (41,52%), чем идущая второй партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь"(12,02%), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 10,29% протоколов.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.