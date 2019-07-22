Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Эксперты ЕС рекомендуют руководству евроструктур рассмотреть возможность подключить Украину к процессу выработки европейской политики и законодательства, а также предложить Киеву участие в европейских оборонных проектах.

Такая рекомендация содержится в докладе, подготовленном специалистами аффилированного с ЕС парижского Института исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS), в котором анализируются итоги реализации ЕС программы "Восточное партнерство".

В одной из глав доклада эксперты, рассматривая перспективы "Восточного партнерства" на следующее десятилетие, предлагают "предоставить Украине участие в процессе формирования политики". В качестве аргумента приводится пример Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, которые участвуют в Европейской экономической зоне.

"В отличие от вышеуказанных стран, Украина не имеет доступа к формированию законодательного процесса ЕС, хотя Украине придется принять это законодательство в той или иной форме. Для содействия улучшению сотрудничества в будущем Украине мог бы быть предоставлен доступ к процессу формирования политики ЕС на ранних стадиях (посредством консультаций), как это уже имеет место для государств ЕЭП", - говорится в публикации.

По мнению авторов доклада, это "может стать важной частью "социализации" Украины с институтами ЕС и способствовать налаживанию сотрудничества в других областях".

Кроме того, эксперты ЕС рекомендуют "предложить участие в некоторых проектах постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), особенно в сфере усиленной военной подготовки и учений, помощи при стихийных бедствиях и, самое главное, кибербезопасности".

"Учитывая накопленный Украиной опыт ведения нелинейной войны и полученных данных в сфере киберэкспертизы после опасных кибератак, такое сотрудничество может быть полезным и для партнеров ЕС", - считают эксперты.